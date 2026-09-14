Зеленский потребовал отставки генпрокурора Украины после подозрения главе НАБУ

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку 8 сентября на фоне коррупционного скандала, объявил о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу и некоему лицу, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко.
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