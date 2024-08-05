В Забайкалье продолжают тушить 20 лесных пожаров в труднопроходимой местности

В Забайкальском крае продолжаются работы по тушению 20 лесных пожаров, охвативших территорию Газимуро-Заводского, Могочинского, Сретенского, Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского и Шелопугинского районов.
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