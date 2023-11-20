Глава сервиса беспилотных такси Cruise Кайл Вогт подал в отставку

Кризисная ситуация вокруг дочерней компании General Motors, которая занимается разработкой беспилотных такси, начала развиваться второго октября, когда один из прототипов оказался причастен к наезду на пешехода в Сан-Франциско.
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