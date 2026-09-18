Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вообще-то Россия давно отпустила Украину...

 Третьего  дня   произошло  беЗпрецедентное  событие - Укропия  так  потужно  перемогала,   шо  рыжий  клоун и  содомит Борух Джонсон (ну, тот самый, что  в  2022  году  велел  Укропии "просто воевать") стал  советовать России "просто отпустить Украину".

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