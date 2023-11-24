В Росгвардии открыли центр координации проектов цифровой трансформации

По поручению главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова замруководителя ведомства генерал-полковник полиции Сергей Лебедев поздравил военных и ветеранов войск информационных технологий с 50-летием и провёл торжественное открытие Центра координации проектов цифровой трансформации.
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