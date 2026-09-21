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ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,82% после обработки 83,52% протоколов

ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,82% после обработки 83,52% протоколов

Обработано более 83% протоколов: «Единая Россия» набирает 57,82%, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%, «Справедливая Россия» — 4,99%.

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