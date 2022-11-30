В Башкирии предложили считать собак за пределами городов дикими

Парламентарии Башкирии внесли в Госдуму сразу три законопроекта о бездомных собаках. Первые два - об обязательной чипизации и стерилизации всех домашних животных, не представляющих селекционную ценность, особого отклика у общественности не вызвали.
Парламентарии Башкирии внесли в Госдуму сразу три законопроекта о бездомных собаках. Первые два - об обязательной чипизации и стерилизации всех домашних животных, не представляющих селекционную ценность, особого отклика у общественности не вызвали.
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