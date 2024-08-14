Аналитики Chainalysis рассказали о современных технологиях мониторинга безопасности блокчейнов

Аналитики компании Chainalysis сообщили, что они активно совершенствуют свои технологии анализа блокчейна, создавая комплексную систему расследований под названием Comprehensive end-to-end investigative workflow.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии