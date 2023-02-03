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Сотрудниками полиции в Северной Осетии пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания пресечена противоправная деятельность 38-летней руководительницы одного из предприятий, специализирующегося на хранении горюче-смазочных материалов.

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