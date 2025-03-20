МИД: предложенное Трампом перемирие уже нарушено киевским режимом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Официальный представитель российского МИД Мария Захарова усомнилась в предложенном американским президентом Дональдом Трампом перемирии, которое уже было нарушено украинской стороной.
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