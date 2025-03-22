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Царьград

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Сушинский о Шестёркине и Панарине: из НХЛ не возвращаются в СКА

Сушинский о Шестёркине и Панарине: из НХЛ не возвращаются в СКА

Максим Сушинский обсуждает возможность возвращения Игоря Шестёркина и Артемия Панарина из НХЛ в СКА, заявляя, что такое маловероятно.

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