МИГРАНТА, ИЗБИВШЕГО РЕБЁНКА В КРАСНОГОРСКЕ, ДЕПОРТИРУЮТ ИЗ РОССИИ. ВМЕСТЕ С ЕГО ДЕТЬМИ

НП

Наталья Павлова

Так ещё убедиться в том, что они покинули Россию, а не перебрались в другой район или другую область. Они же уже вкусили, насколько им лучше жить в России, чем в родном кишлаке. Вот только, как вести себя в стране, которая разрешила им жить здесь, учиться, лечиться, работать, они так и не научились.