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Добрый Мир

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МИГРАНТА, ИЗБИВШЕГО РЕБЁНКА В КРАСНОГОРСКЕ, ДЕПОРТИРУЮТ ИЗ РОССИИ. ВМЕСТЕ С ЕГО ДЕТЬМИ

МИГРАНТА, ИЗБИВШЕГО РЕБЁНКА В КРАСНОГОРСКЕ, ДЕПОРТИРУЮТ ИЗ РОССИИ. ВМЕСТЕ С ЕГО ДЕТЬМИ

Избившего ребёнка в Красногорске уроженца Таджикистана депортируют. Из России также нужно будет выехать его детям.

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Комментарии
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Максим Гергерт
Надо было ещё и всех его знакомых и родственников департировать
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15 час.
НП
Наталья Павлова
Так ещё убедиться в том, что они покинули Россию, а не перебрались в другой район или другую область. Они же уже вкусили, насколько им лучше жить в России, чем в родном кишлаке. Вот только, как вести себя в стране, которая разрешила им жить здесь, учиться, лечиться, работать, они так и не научились.
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14 час.
Silver Kont
А самого чурбана на дорожку не отпиздят? Типа, заставят подраться с собровцами,...
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11 час.

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