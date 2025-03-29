Матвийчук о женщинах-штурмовиках ВСУ: Киев компенсирует нехватку мужчин

Киевский режим пытается нехватку мужчин в зоне СВО компенсировать женщинами, отметил в беселе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя появление в рядах ВСУ штурмовых отрядов, сформированных из украинок.