Матвийчук о женщинах-штурмовиках ВСУ: Киев компенсирует нехватку мужчин

Киевский режим пытается нехватку мужчин в зоне СВО компенсировать женщинами, отметил в беселе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя появление в рядах ВСУ штурмовых отрядов, сформированных из украинок.
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