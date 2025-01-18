Нижегородцам рассказали, как правильно использовать народные методы лечения

Далеко не каждый из нас, заболев, торопится к врачу или начинает принимать лекарства. Казалось бы, XXI век на дворе – но многие предпочитают лечиться по старинке, вспоминая народные рецепты, про которые говорили родители.
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