В «Норд Арене» подвели итоги турнира по художественной гимнастике «Надежды Архангельской области»

В турнире приняли участие около 100 спортсменок из Архангельска, Северодвинска и Мирного.Как отметила президент региональной федерации художественной гимнастики Евгения Решетник, эти старты стали отборочным этапом на Всероссийские соревнования «Надежды России» среди кандидатов в мастера спорта.