Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

155 подписчиков

В «Норд Арене» подвели итоги турнира по художественной гимнастике «Надежды Архангельской области»

В «Норд Арене» подвели итоги турнира по художественной гимнастике «Надежды Архангельской области»

В турнире приняли участие около 100 спортсменок из Архангельска, Северодвинска и Мирного.Как отметила президент региональной федерации художественной гимнастики Евгения Решетник, эти старты стали отборочным этапом на Всероссийские соревнования «Надежды России» среди кандидатов в мастера спорта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым