Генерал Скшипчак разозлился на Бориса Джонсона

Польский генерал Скшипчак обвинил британского премьера в разглашении военной тайны, пишет Fakt. Джонсон рассказал, что украинские военные проходят обучение по обращению с боевой техникой в Великобритании и Польше.
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