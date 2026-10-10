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Владимирские новости

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Минпросвещения рекомендовало школам каникулы с 26 октября по 3 ноября

Минпросвещения рекомендовало школам каникулы с 26 октября по 3 ноября

Школьники получат дополнительный выходной 4 ноября в честь Дня народного единства. В некоторых школах Владимирской области учебный год разделён на триместры с недельными каникулами между ними.

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