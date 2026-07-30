New York Post: Трамп предложил Ирану мирные переговоры с условием прекращения огня

Президент США Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном, предложив прекратить огонь. Американские власти продолжают консультации, при этом официальные лица из Пакистана подтверждают усилия по урегулированию конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии