Комбат Альберт Мухаметов участвует в кадровом проекте «Батырлар. Герои Татарстана»

Многие нурлатцы запомнили Альберта Мухаметова еще осенью 2022 года, когда, перед отправкой на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации, он исполнил военно-патриотические песни на центральной площади.
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