❗️Бесплатная выдача баллонного газа в Крыму прекращается с 19 октября. Газ будут отпускать по социальной цене — 1 486 рублей за баллон «Продолжить обеспечение сжиженным газом исключительно на бесплатной основе не представляется возможным.
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