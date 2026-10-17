❗️Бесплатная выдача баллонного газа в Крыму прекращается с 19 октября. Газ будут отпускать по социальной цене — 1 486 рублей за баллон «Продолжить обеспечение сжиженным газом исключительно на бесплатной основе не представляется возможным.