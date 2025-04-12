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Глазьев раскрыл предательство олигархов: Ослаблять им Россию изнутри тихо помогает и ЦБ

Глазьев раскрыл предательство олигархов: Ослаблять им Россию изнутри тихо помогает и ЦБ

Сергей Глазьев раскрыл предательство олигархов. По его мнению, многие экономические проблемы нашей страны обусловлены тем, что представители бизнес-элиты продолжают хранить деньги на Западе.

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Комментарии
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Амара Карпова
Он прав💯только в России нет олигархов, есть воры, паразиты,жулики и бандиты во власти🤬🤬🤬
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