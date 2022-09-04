Ночью в Ростове насмерть сбили пешехода

Этой ночью в донской столице на улице Нагибина произошло смертельное ДТП. В три часа ночи 37-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, слева на право, по ходу движения транспортных средств, хотя недалеко находился пешеходный переход.
Этой ночью в донской столице на улице Нагибина произошло смертельное ДТП. В три часа ночи 37-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, слева на право, по ходу движения транспортных средств, хотя недалеко находился пешеходный переход.
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