Царьград

4 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Видела целый фильм об этой женщине, она достойна самого высокого уважения.Станцевавшая с Пу...
  • Надежда Владыка
    Какое самомнение, и что это за позиция? С чего вы взяли что Россия вам что то должна и обязательно отдаст. Где ваши м...В немецком бундес...
  • Sergiy Che
    "...В статье также сообщается, что украинская общественность это понимает, поэтому критикует Зеленского. Материал в к...В Германии обвини...

Ночью в Ростове насмерть сбили пешехода

Ночью в Ростове насмерть сбили пешехода

Этой ночью в донской столице на улице Нагибина произошло смертельное ДТП. В три часа ночи 37-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, слева на право, по ходу движения транспортных средств, хотя недалеко находился пешеходный переход.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх