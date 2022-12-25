ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 25.12.2022 вечер

Российские войска продолжают наступление в районе Сватово, противник несёт большие потери Командование ВСУ озабочено ситуацией на Купянском и Красно-Лимансом направлениях, где российские войска перешли к активным действиям после вынужденной обороны.
Российские войска продолжают наступление в районе Сватово, противник несёт большие потери Командование ВСУ озабочено ситуацией на Купянском и Красно-Лимансом направлениях, где российские войска перешли к активным действиям после вынужденной обороны.
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