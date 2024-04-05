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Провал политики Нетаньяху: война в секторе Газа зашла в тупик

Провал политики Нетаньяху: война в секторе Газа зашла в тупик

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Власти Израиля этого не говорят, но судя по последним нескольким неделям, война в секторе Газа зашла в тупик, пишет израильский военный аналитик Яаков Кац в заметке для The Jerusalem Post.

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Комментарии
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Eduard
Никакой он не политик,обычный преступник и вся власть такая же!
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