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WSJ: судно КНР 111 миль тащило якорь по дну Балтики, обрывая кабели

WSJ: судно КНР 111 миль тащило якорь по дну Балтики, обрывая кабели

Команда китайского балкерного судна Yi Peng 3, по данным журналистов The Wall Street Journal, подозревается в намеренном перемещении якоря на расстояние около 100 морских миль по дну Балтийского моря с целью повреждения кабелей связи.

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Комментарии
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Eduard
Западные сми всегда врут под грифом&quot;Подозреваем&quot;,им за это доплачивают в конвертах!
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11 час.
Eduard
В мире 190 стран,ещё больше кораблей,но виноваты для Запада всегда русские и китайцы!
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11 час.
Eduard
Эту чушь я не признаю вообще.Как они газопроводы взорвали они молчат&quot;сплочено&quot; всей Европой помалкивают! Прямо&quot;монолитно&quot; притворяются,что не знают!
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11 час.

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