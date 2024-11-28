Команда китайского балкерного судна Yi Peng 3, по данным журналистов The Wall Street Journal, подозревается в намеренном перемещении якоря на расстояние около 100 морских миль по дну Балтийского моря с целью повреждения кабелей связи.
WSJ: судно КНР 111 миль тащило якорь по дну Балтики, обрывая кабели
Комментарии
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Eduard
Западные сми всегда врут под грифом"Подозреваем",им за это доплачивают в конвертах!
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11 час.
Eduard
В мире 190 стран,ещё больше кораблей,но виноваты для Запада всегда русские и китайцы!
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11 час.
Eduard
Эту чушь я не признаю вообще.Как они газопроводы взорвали они молчат"сплочено" всей Европой помалкивают! Прямо"монолитно" притворяются,что не знают!
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11 час.
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