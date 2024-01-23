Чемпион WBA Евгений Тищенко стал тренером фиджитал-команды

Олимпийский чемпион по боксу и действующий чемпион мира WBA Евгений Тищенко вошёл в тренерский штаб команды Gamers of Future, которая примет участие в «Играх Будущего 2024» в дисциплине фиджитал-единоборств.
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