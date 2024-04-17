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Иваново

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На проекте «СЛОН» выступил один из самых известных популяризаторов науки Станислав Дробышевский

На проекте «СЛОН» выступил один из самых известных популяризаторов науки Станислав Дробышевский

На проекте «СЛОН» выступил один из самых известных популяризаторов науки Станислав ДробышевскийВ среду в «Солярисе» антрополог мирового уровня, кандидат биологических наук, доцент МГУ прочитал лекцию об этапах эволюции человека, начиная от формирования прямохождения до современного витка развития человечества, и попытался спрогнозировать, что нас ждёт в будущем.

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