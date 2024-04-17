На проекте «СЛОН» выступил один из самых известных популяризаторов науки Станислав Дробышевский

На проекте «СЛОН» выступил один из самых известных популяризаторов науки Станислав ДробышевскийВ среду в «Солярисе» антрополог мирового уровня, кандидат биологических наук, доцент МГУ прочитал лекцию об этапах эволюции человека, начиная от формирования прямохождения до современного витка развития человечества, и попытался спрогнозировать, что нас ждёт в будущем.
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