"Мы больше не русские. Пожалуйста, не отправляйте нас в Россию. Израиль, помоги". БИ-2 обратились к миру из тюремной камеры в Таиланде

Александр Пелимский

Один чудак с лицом фальшиво-грустным, «Ютясь» в салоне своего «порше», Сказал: "Мне стыдно называться русским. Мы – нация бездарных алкашей." Солидный вид, манера поведенья – Всё дьяволом продумано хитро. Но беспощадный вирус вырожденья Сточил бесславно всё его нутро. Его душа не стоит и полушки, Как жёлтый лист с обломанных ветвей. А вот потомок эфиопов Пушкин Не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву И поднимали Родину с колен Творцы российской мореходной славы И Беллинсгаузен, и Крузенштерн. И не мирясь с мировоззреньем узким, Стараясь заглянуть за горизонт, За честь считали называться русским Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт. Любой из них достоин восхищенья, Ведь Родину воспеть – для них закон! Так жизнь свою отдал без сожаленья За Русь грузинский князь Багратион. Язык наш – многогранный, точный, верный – То душу лечит, то разит, как сталь. Способны ль мы ценить его безмерно И знать его, как знал датчанин Даль? Да что там Даль! А в наше время много ль Владеющих Великим языком Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь, Что был когда-то с Пушкиным знаком? Не стоит головой стучать о стенку И в бешенстве слюною брызгать зря! "Мы - русские!" - так говорил Шевченко. Внимательней читайте кобзаря. В душе любовь сыновнюю лелея, Всю жизнь трудились до семи потов Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях Как подлинной истории азы. И среди них как столп -старик Державин, В чьих жилах кровь татарского мурзы. Они идут – то слуги, то мессии, - Неся свой крест на согбенных плечах, Как нёс его во имя всей России Потомок турка адмирал Колчак. Они любовь привили и взрастили От вековых истоков и корней. Тот - русский, чья душа живёт в России, Чьи помыслы - о матушке, о ней. Патриотизм не продают в нагрузку К беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, Вы, батенька, не русский. Вы – никто. Константин Фролов-Крымский