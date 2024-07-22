Президент США Джо Байден объявил о своем отказе от участия в президентских выборах, что стало неожиданной новостью для киевского режима и Европы, а также кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, которого они не поддерживают.
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