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Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Зеленского и Европы

Сенатор Джабаров: заявление Байдена стало черным днем для Зеленского и Европы

Президент США Джо Байден объявил о своем отказе от участия в президентских выборах, что стало неожиданной новостью для киевского режима и Европы, а также кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, которого они не поддерживают.

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