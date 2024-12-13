Роковая случайность или суицид? Как на самом деле погиб певец Мурат Насыров

Певцу Мурату Насырову, известному такими хитами, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Эти лунные ночи», «Кто-то простит» и другими, 13 декабря могло исполниться 55 лет, если бы не трагедия, произошедшая в ночь на 20 января 2007 года.