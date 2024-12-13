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Роковая случайность или суицид? Как на самом деле погиб певец Мурат Насыров

Роковая случайность или суицид? Как на самом деле погиб певец Мурат Насыров

Певцу Мурату Насырову, известному такими хитами, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Эти лунные ночи», «Кто-то простит» и другими, 13 декабря могло исполниться 55 лет, если бы не трагедия, произошедшая в ночь на 20 января 2007 года.

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