«Мордор следит за хохлами»: над Харьковом появилось таинственное «Око Саурона»

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БлокнотРУ В окрестностях Харькова очевидцы заметили необычное свечение в ночном небе, напоминающее «Око Саурона».

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Комментарии
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&quot;Конёк Горбунок &quot; не вы написали ?
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10 час.
mikhaylov4mailru
какое право у лондона распоряжаться нашими деньгами-не очень то пойму-может так каждый сказать из лимпопо..например....
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7 час.
Михалыч
Лондон старается ускорить свой уход в небытиё! Нужно только не прозевать момент, когда из-за Лондона станет неотвратима 3-я МИРОВАЯ!
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6 час.
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