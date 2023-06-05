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Находящемуся в ОАЭ рэперу Моргенштерну может грозить уголовное обвинение на родине

Находящемуся в ОАЭ рэперу Моргенштерну может грозить уголовное обвинение на родине

Репер Алишер Моргенштерн (внесен в РФ в список иностранных агентов) может стать фигурантом уголовного дела из-за нарушения порядка деятельности иноагента в том случае, если в течение этого года, исполнитель дважды нарушит административный кодекс.

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