В Ростовской области отражена атака беспилотников

В ночь на понедельник в Ростовской области была зафиксирована атака дронов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, все вражеские аппараты были успешно подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в районе Каменска.
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