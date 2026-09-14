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Синоптик рассказал о продолжительности бабьего лета в Москве

Бабье лето, которое принесло в московский регион температурный фон в пределах 17–20 градусов, продлится около пяти-шести дней, сообщил метеоролог и сооснователь проекта MeteoWeb Алексей Сафонов в интервью РБК.

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