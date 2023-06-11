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В Кремле заявили об отсутствии «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

В Кремле заявили об отсутствии «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ отметил нежелание и неготовность Киева, а также недозволенность со стороны Запада выстраивать диалог с Москвой фото: kremlin.

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