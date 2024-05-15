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Более 12 тысяч зауральцев, пострадавших от паводка, уже получили денежную помощь

Более 12 тысяч зауральцев, пострадавших от паводка, уже получили денежную помощь

В связи с паводком в Зауралье уже свыше 12 000 пострадавших получили единовременную материальную помощь в размере 10 000 рублей, а более 1650 человек – выплаты от 50 до 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества первой необходимости.

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