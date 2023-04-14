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Жанна Агузарова преобразилась после серии неудачных пластических операций

Жанна Агузарова преобразилась после серии неудачных пластических операций

Звезда российского рок-н-ролла Жанна Агузарова вновь поработала над своей внешностью. Однако в отличие от прошлого раза, поклонники положительно встретили преобразившуюся певицу.

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