Почему народ каготов презирают все жители Европы

О каготах в Европе знают на протяжении тысячи лет. Представители этого народа изначально жили на территории современных Франции и Испании, а в XI веке на них начались гонения, которые прекратились только спустя восемь веков.
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