На заводах Samsung планируют бастовать рабочие. Впервые в истории компании

Чонсамно решился на забастовку. Так называется объединение рабочих на заводах Samsung Electronics. В компании такая ситуация случается впервые, возможно поэтому руководство IT-гиганта не смогло найти общий язык профсоюзом.
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