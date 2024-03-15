Болгария впервые начнёт выдавать шенгенские визы россиянам с 1 апреля. С подачей заявлений будут работать консульская служба посольства Республики в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
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