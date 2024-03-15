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Болгария впервые начнёт выдавать шенгенские визы россиянам с 1 апреля

Болгария впервые начнёт выдавать шенгенские визы россиянам с 1 апреля. С подачей заявлений будут работать консульская служба посольства Республики в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

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Комментарии
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Валерий Ребров
До 1 апреля еще пол месяца,а потом скажут что это шутка
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17 час.

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