Евгений Семенов: «Детей, занимающихся спортом в России, не более 45%»

«Есть подозрение, что к тому моменту, когда «старики» добьются полного восстановления прав российского спорта на международных, в том числе и олимпийских, аренах, представлять на них страну будет некому, и проблема здесь поколенческая», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, какое будущее ждёт олимпийское движение в России.