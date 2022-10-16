Мощный ответ: как Россия наносит удары по инфраструктуре Украины

На этой неделе после атаки на Крымский мост, после многочисленных других терактов против объектов гражданской инфраструктуры Россия, которая много раз предупреждала режим Зеленского, нанесла ответный очень мощный, но при этом ювелирно точный удар.
На этой неделе после атаки на Крымский мост, после многочисленных других терактов против объектов гражданской инфраструктуры Россия, которая много раз предупреждала режим Зеленского, нанесла ответный очень мощный, но при этом ювелирно точный удар.
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