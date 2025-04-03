Подготовка к весенним полевым работам в регионах СФО проходит штатно

Подготовку к посевной кампании в Сибирском федеральном округе обсудили на совещании руководители органов управления АПК регионов и профильных служб под председательством замминистра сельского хозяйства России Андрея Разина.
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