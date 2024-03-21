20 марта сотрудники МЧС и руководители отделов по гражданской обороне муниципалитетов и специалисты профильных ведомств поучаствовали в отработке навыков по развёртыванию системы мероприятий защиты населения.
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