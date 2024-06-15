Тень героя: история Александра Нескребы, который помогает людям во время войны

Александр Нескреба относится именно к тем героям, которые остаются в тени. Ему не нужно дополнительных стимулов, чтобы сохранять самообладание и при этом помогать людям, несмотря на ужас, творящийся вокруг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии