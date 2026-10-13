Зарплата мэра Еревана вырастет до $5745 после решения Совета старейшин

Совет старейшин Еревана утвердил повышение окладов всех сотрудников муниципалитета на 30%, в результате чего зарплата мэра вырастет с 1 320 000 до 2 080 000 драмов (около $5745).
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