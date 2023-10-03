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Галлахер о 2:0 с «Фулхэмом»: «Челси» сыграл достойно. Победы приносят уверенность»

Галлахер о 2:0 с «Фулхэмом»: «Челси» сыграл достойно. Победы приносят уверенность»

«Прекрасные ощущения. Мы сыграли достойно. Возможно, не так хорошо, как хотелось бы, но главным было взять три очка, они были нам очень нужны, поэтому мы рады.

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