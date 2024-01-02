Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. Считанные часы до наступления Нового года, а я к вам с огромной радостью, ну как "огромной", так сообщением, да и на счет "радостной", я очевидно поторопился, - но сначала.
Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"
Комментарии
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Natalija Osminina
Радость в том, чтобы закрыть демографическую яму России. Тем русским населением, которое осталось в России - её не закрыть, это научно доказано. Перешли точку невозврата. Значит, недалек тот день, когда белой России не будет. Будет среднеазиатская или китайская. Вам ЭТОГО хочется? Если нет - значит, смиритесь с тем, Россия будет принимать белых со всего мира - тех, кто принимает её консервативную идеологию. Тех, кто любит Россию, имеет востребованную профессию и готов работать. И с Европы и с США. И они поедут. Массово. Правда, принимать их надо только после тотальной проверки на идеологию.
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7 мин.
АА
Алекс Архипов
Умерла, так умерла.
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4 мин.
Natalija Osminina
А Вы до конца статью дочитали? "Есть конечно и маленький нюанс, нас никто и не спрашивает". - надо-не надо- никто ни Вас, ни кого-то другого не спрашивает. Потому что власти знают, что бессмысленно спрашивать чудиков, которые не понимают в какой ж..пе находится Россия в демографическом смысле. Разучились даже думать, не то, что мыслить.
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