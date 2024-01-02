Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Natalija Osminina

Радость в том, чтобы закрыть демографическую яму России. Тем русским населением, которое осталось в России - её не закрыть, это научно доказано. Перешли точку невозврата. Значит, недалек тот день, когда белой России не будет. Будет среднеазиатская или китайская. Вам ЭТОГО хочется? Если нет - значит, смиритесь с тем, Россия будет принимать белых со всего мира - тех, кто принимает её консервативную идеологию. Тех, кто любит Россию, имеет востребованную профессию и готов работать. И с Европы и с США. И они поедут. Массово. Правда, принимать их надо только после тотальной проверки на идеологию.