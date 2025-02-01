Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина будут оспаривать в суде увольнение из армии

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его жена Янина будут оспаривать в суде увольнение из армииАлексей Копайгородский, в прошлом занимавший пост мэра Сочи, и его супруга Янина решили обратиться в суд, чтобы оспорить своё увольнение из Вооружённых сил России.
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