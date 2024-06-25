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Президент ФРГ с ностальгией говорит об их девяностых, а сейчас даже не все бюргеры могут пообедать нормально

Президент ФРГ с ностальгией говорит об их девяностых, а сейчас даже не все бюргеры могут пообедать нормально

Из открытых источников в интернете. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с грустью отмечает, что уже не те времена в его стране.

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